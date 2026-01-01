Моряк от един от атакуваните в Черно море кораби говори във Варна. Екипажът на пострадалия кораб „ABLE“, плаващ под флага на Палау, беше транспортиран до Варна, след което моряците бяха откарани в „Гранична полиция“, където предстои да бъдат прегледани от медицински екипи.

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Останалите 16 моряци от пострадалия кораб „ABLE“ пристигнаха във Варна. Един от моряците, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба.„Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар“, заяви един от моряците.

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Всички спасени моряци пристигнаха във Варна. Те бяха транспортирани с плавателен съд на Гранична полиция. Пред медиите инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб, посочи, че 10 от моряците са турски граждани, а останалите шест - индийски.

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По думите му хората са в добро общо състояние, но много отпаднали, уморени и стресирани. Иванов посочи още, че операцията по евакуирането на моряците е преминала добре, морето е било спокойно, което е позволило двата плавателни съда да застанат борд до борд и хората да бъдат изведени.

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Моряците са от екипажа на единия от плавателните съдове, които тази сутрин са ударени с дронове в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Първо във Варна бяха транспортирани двама души, по-сериозно пострадали. Единият бе с травма на главата, а другият - с изгаряния.

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Към момента според официални данни двата кораба в българската изключителна икономическа зона са били атакувани с морски и въздушни дронове. Произходът им все още се изяснява.