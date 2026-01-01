Държавният глава Илияна Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от президентската институция.

„Безкрайно закъсняло е свикването на КСНС“: Политически реакции след атаката с дронове в български води

Заседанието ще е на 7 октомври, сряда, от 13.00 часа в президентската институция.

Атака с дронове в български води: Тече мащабна спасителна акция

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Припомняме, че по-рано стана ясно, че България провежда спасителни операции на 70 мили от гр. Бяла в изключителната икономическа зона. "Снощи около 3 часа са атакувани два търговски кораба с морски и въздушни дронове", потвърди по-рано премиерът Румен Радев. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в ИИЗ на България.

Премиерът потвърди: Атакувани са два търговски кораба, екипажът на единия е в неизвестност (ВИДЕО)

Новината предизвика вълна от политически реакции, а опозицията настоя за свикване на КСНС.