Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи B- и 0-. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ.

Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от утре сутринта. Работното време на Отделението по трансфузионна хематология с дарители е от 7:30 до 14:00 ч. Отделението се намира на гърба на бившата Първа поликлиника.

Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.

По-рано днес до УМБАЛ Бургас бе транспортиран по спешност с медицински хеликоптер мъж с тежки травми след инцидент с АТВ край несебърското село Кошарица. Пострадалият е настанен в отделението по реанимация с опасност за живота.