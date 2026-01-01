Британската полиция съобщи, че е задържала 22-годишен британски гражданин в Лондон по подозрения в подготовка на терористични актове в рамките на разследването по случая с предполагаем заговор в близост до военновъздушната база "Феърфорд", използвана от САЩ за нанасяне на удари срещу Иран, предаде Ройтерс.

Службата за борба с тероризма съобщи, че мъжът е бил арестуван в Уестминстър и че полицейските служители са претърсили имот в същия район. Мъжът остава в ареста.

Това е пореден арест в рамките на разследване, което привлече международно внимание, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заплаха, свързана с Иран, е довела до изтеглянето на американските бомбардировачи Б-1 от военновъздушната база "Феърфорд". Иран отрича да има общо с какъвто и да е било предполагаем заговор.

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"Разследването все още е в ход и нашите специализирани екипи продължават да проучват различни версии за обстоятелствата около събитията близо до базата на Кралските военновъздушни сили "Феърфорд", заяви Вики Евънс, старши национален координатор по борбата с тероризма.

Шестима мъже на възраст около 20 години, арестувани по-рано във връзка с разследването, включително гражданин с двойно, британско и иранско гражданство, задържан на 1 октомври, са освободени под гаранция.

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Сутринта на 27 септември десетки жители бяха евакуирани от домовете си в близост до военновъздушната база, след като въоръжени полицаи и военни сапьори пристигнаха в селската местност. По-късно полицията съобщи, че е открила запалително вещество - бензин - в три микробуса, свързани с петима заподозрени, но не и експлозиви, отбелязва ДПА.

Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Великобритания вижда "сериозни индикации", че Иран е замесен в предполагаемия заговор.