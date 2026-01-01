Полицията даде подробности за инцидента в Банско, който стана известен първо от публикации в италиански медии. Според тях група италиански ученици от еврейски произход е била заплашвана от младежи с неонацистки убеждения по време на престоя си в България. Според началника на Районното управление в Банско Християн Пармаков до физическа саморазправа между група българи и чуждестранните туристи не се е стигнало. Според ръководството на хотела в случая не става дума за антисемитско нападение.

Младежите от чужбина - предимно непълнолетни, пристигнали преди около две седмици и били настанени в местен хотел. Няма данни в града да е бил провеждан религиозен семинар. През този период в полицията многократно постъпвали сигнали от жители на Банско за непристойно поведение на част от туристите.

Сред оплакванията били силен шум след 23:00 часа, хвърляне на предмети от терасите, тропане по прозорците на първия етаж на хотела, отправяне на обиди и неприлични жестове към преминаващи граждани. Получен бил и сигнал, че лица от групата са прескачали огради и са влизали в частни имоти.

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По конкретния случай Пармаков обясни, че на 2 август около 23:40 часа в Районното управление е постъпил сигнал за лица, които се заплашват със саморазправа пред хотел в Банско. На място незабавно били изпратени полицейски служители, които установили, че до физическа саморазправа не се е стигнало.

Полицията е установила петима български граждани, както и израелски граждани, които са били на мястото на инцидента. По предварителни данни, цитирани от Пармаков, може да се предположи, че групата, настанена в хотела, е предизвикала преминаващи граждани с непристойни жестове и знаци, което е довело до ескалация на напрежението.

От полицията заявиха още, че към момента не разполагат с данни, потвърждаващи твърденията, че организирана група от София е пристигнала в Банско специално, за да нападне чуждестранните туристи. По информация на разследващите българската група е преминавала няколко пъти покрай хотела, като при едно от преминаванията е възникнал конфликт. И сред българските, и сред чуждестранните граждани е имало както непълнолетни, така и пълнолетни лица.

Всички участници са установени, а материалите по случая вече са изпратени в прокуратурата.

Пармаков съобщи още, че според управителя и собственика на хотела има нанесени материални щети по сградата на стойност около 15 000 лева, за които е изготвен опис и е съставен протокол.

По данни на полицията чуждестранните туристи са се събирали и на площадка в Банско, където също са вдигали шум. След намеса на полицейски екип и отправена забележка те са преустановили действията си.

Разследването продължава, като се проверяват всички версии за случилото се.

Пред медиите застана и управителят на хотела Асен Левов, който съобщи, че българите не са прекрачвали обекта, не са влизали в него, а конфликтът се разиграл изцяло словесно, докато туристите били по терасите си. Управителят отрече да става въпрос за антисемитски сигнал.

„Нашият хотел е един от най-старите в Банско и често посрещаме израелски групи. Досега не сме имали проблеми с тях. Въпросната група пристигна в средата на юли и остана до 3 август. Дойдоха 200 деца с 40 организатори, които се бяха събрали за летен лагер. Групата беше прекалено голяма, а възрастните явно не са успели да се справят с младежите. Имаше хора също от Франция и Великобритания, но в придобилия популярност конфликт участваха италиански граждани от израелски произход”, подчерта хотелският управител.

Той потвърди версията, че няколко пъти е викана. „Многократно след вечеря еврейските туристи подаваха през прозорците, да се присмиват на пешеходците, да ги замерят с пластмасови чашки и бутилки”, заяви управителят.

БТА

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