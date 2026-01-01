Къщата, в която е израснал първият човек, стъпил на Луната - американският астронавт Нийл Армстронг, е обявена за продажба, предаде Асошиейтед прес.

Двуетажната сграда, построена през 1908 г. и намираща се в град Уапакънета, щата Охайо, е оценена на 430 000 щатски долара. Настоящата ѝ собственичка Карън Майксъл, пенсионирана учителка по история, се надява новият притежател да съхрани историческия ѝ облик.

Семейството на Армстронг се нанася в дома през 1944 г., когато бъдещият астронавт е тийнейджър. Именно там той изгражда модели на самолети, експериментира с аеродинамичен тунел в мазето и развива интереса си към авиацията. На 16-годишна възраст Армстронг получава пилотски лиценз, а две десетилетия по-късно полита в космоса. През 1969 г. той влиза в историята като първия човек, стъпил на Луната.

Макар къщата да не е отворена за посетители, тя е позната на мнозина, които посещават Музея за авиация и космос „Армстронг“ в Уапакънета. През годините Майксъл е посрещала в дома деветима астронавти, сред които и Бъз Олдрин - участник в мисията „Аполо 11“. По думите ѝ Олдрин се е просълзил, когато е влязъл в стаята на Армстронг няколко години след смъртта му през 2012 г., отбелязва Асошиейтед прес.

Настоящата собственичка купува къщата през 1988 г., без първоначално да знае, че това е детският дом на Армстронг. След като научава историята ѝ, тя си поставя за цел да възстанови възможно най-точно вида, който жилището е имало по времето, когато бъдещият астронавт е живял там.

В дома са запазени множество предмети и фотографии, свързани с космоса. Собственичката разказва, че през годините е получила като подаръци камък от Луната, който обаче не е включен в продажбата на имота, както и парче златно фолио от капсулата на „Аполо 11“. Стените на някогашната стая на Армстронг са украсени със снимки с автографи и лични послания от астронавти, благодарили ѝ за усилията да съхрани дома.

Майксъл, която е на 82 години, изразява надежда някой ден къщата да стане част от музейната експозиция, въпреки че местният музей не разполага със средства да я придобие. Макар имотът да не е защитен със закон като исторически обект, тя вярва, че бъдещите му собственици ще запазят неговото място в историята, допълва Асошиейтед прес.