Намерено е тялото на издирваната 80-годишна жена от Ямбол.

Това потвърди говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Татяна Павлова.

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Информация за това бе разпространена от близки на Станка Вълчева в социалните мрежи.

Тялото е открито в землището на село Веселиново в близост до областния град. Жената бе обявена за издирване на 30 юли вечерта.

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При отправянето на апел за помощ при търсенето на 80-годишната жена, нейни близки уточниха, че тя е с деменция и нарушен слух.