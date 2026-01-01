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Разследванията са свързани със сигнали за предполагаеми незаконни сечи, по които прокуратурата и полицията започнаха проверки през април и май тази година.

На 19 април тогавашният служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов извърши проверка на място в района на село Кремене и местността Карталов камък. Той съобщи за установени сериозни нарушения при сечи в земеделски земи - публична общинска собственост, които по документи се водят пасища.

На терените са били отсечени дървета на възраст около 100 години, като част от сечите са извършени по стръмни склонове с риск от ерозия и свличания. В края на април Районната прокуратура в Смолян разпореди проверки по сигналите за сечи в районите на селата Гела и Кремене.

А през май в Окръжната прокуратура в Смолян постъпи и сигнал от земеделското министерство, препратен по компетентност от Върховната касационна прокуратура. При проверка на 15 май в местността Авалията край село Гела полицията установи 212 отсечени дървета от видовете бял бор и смърч, немаркирани с общинска марка, както и 71 дънера със знаци за маркиране, които не могат да бъдат идентифицирани.

От мястото бяха иззети трактор, инвентар и значително количество добита дървесина, за която според полицията липсват данни за издадени необходимите разрешителни. Към момента от прокуратурата не уточняват кои конкретни местности обхваща всяко от трите досъдебни производства.

Елена Павлова. БТА
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Смолян