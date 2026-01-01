Ивайло Мирчев гласува с машина за президент и вицепрезидент в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

"Гласувах за президент, който не се притеснява да постави България на първо място, за президент, който не се снишава, за президент, който не изпълнява волята на диктатори. Цяла кампания лъжи, от хора които искат да управляват страната с разделение", каза Мирчев.

По думите му всички трябва да излязат и да гласуват. Той припомни, че избираме президент за следващите 5 години. "Трябва ни президент, който гледа към Европа и иска България да бъде в Европа", каза той.

Мирчев алармира, че в последните часове има много сигнали за купуване на гласове.