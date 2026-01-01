Гласуването в чужбина на втория тур на президентските избори започна в 20:00 ч. българско време на 31 октомври с отварянето на секцията в Окланд, Нова Зеландия, и ще приключи с гласуването на западното крайбрежие на САЩ, където секциите ще затворят в 6:00 часа българско време на 2 ноември.

Сънародниците ни зад граница могат да се инфомират предварително за адреса на избирателната секция, в която възнамеряват да гласуват на интернет страницата на Министерство на външните работи в рубриката „Избори“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026. В някои населени места адресите на избирателните секции между първи и втори тур на изборите са променени поради организационни и логистични причини.

Заради краткия срок между двата тура бюлетините не бяха доставени навреме до три от избирателните секции в Австралия — в Аделаида, Бризбън и Мелбърн.

🗳️Турция

Изборният ден в Анкара започна навреме. Точно в 7 часа местно време (6 ч. българско) двете избирателни секции в турската столица отвориха врати – в Посолството на България и кв. „Пурсаклар“, където живеят голяма част от изселниците от страната ни.

Първите гласоподаватели вече упражниха избирателните си права на балотажа на изборите за президент и вицепрезидент, гласувайки с хартиена бюлетина.

Общо 78 избирателни секции ще бъдат отворени днес в Турция за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България, сочат данните, публикувани на сайта на Министерството на външните работи.

Секциите в Турция са три пъти повече спрямо парламентарния вот през април т.г. след отпадането на ограниченията за броя на избирателните секции в страните извън Европейския съюз.

В Истанбул, който е традиционно най-големият район на български избиратели в Турция, ще бъдат разкрити 18 секции. Към този район са причислени и секциите в Гебзе, Измит, Сакария и Чанаккале. В Бурса ще бъдат разкрити 17 секции.

На първия тур на 25 октомври бе регистрирана рекордно ниска избирателна активност. По данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) 7809 избиратели с българско гражданство са упражнили правото си на вот на първия тур, въпреки че бяха приети предварително 13 190 заявления за гласуване в Турция.

По данни на изселническите организации броят на изселниците с българско гражданство в районите на Истанбул и Бурса надхвърля 250 хиляди души.

🗳️Северна Македония

Седем са секциите в Република Северна Македония, в които българските граждани ще могат да гласуват днес на балотажа за президент и вицепрезидент на България.

Освен в посолството на България в Скопие и в Генералното консулство на страната ни в Битоля, избирателни секции ще бъдат отворени и в Кавадарци, Охрид, Струмица, Кочани и Прилеп.

В тези седем секции на първия тур от изборите, който се проведе на 25 октомври, гласуваха общо 352 български граждани, като най-много гласоподаватели подадоха своя вот в българското посолство в Скопие - 105 души. В Генералното консулство на страната ни в Битоля гласа си подадоха 49 български граждани, 51 гласуваха в Охрид, 44 - в Струмица, 39 - в Кавадарци, и по 32-ма избиратели гласуваха в Кочани и Прилеп.

🗳️Румъния

В деня на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент първите българи в Румъния вече гласуваха в единствената избирателна секция в страната. Тя е разположена в сградата на посолството ни в Букурещ. Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини или машинно.

Изборният ден започна навреме - точно в 7:00 часа местно (и българско) време, а до 8:30 18 души бяха упражнили правото си на глас.

Първите желаещи да гласуват бяха група българи, две жени и трима мъже, от Казанлък, дошли в Букурещ с цел туризъм. Те упражниха правото си на вот между 7:25 и 7:30 местно (и българско) време, след като попълниха декларации на място. Пет минути след тях в секцията в Букурещ гласува и жената, която миналата неделя бе първа в секцията.

Традиционно в избирателната секция в Букурещ гласуват около 200 човека. На първия тур на изборите миналата неделя гласуваха 167 души.

🗳️Сърбия

Българските граждани ще могат да гласуват в 7 избирателни секции на територията на Сърбия на балотажа на президентските избори, който ше се проведе днес.

Секциите са: в Белград, Босилеград, в Звонци, Ниш и Пирот. В Цариброд обаче, както и на първия тур, секциите са две - на ул. "Балканска" 9 и на площад "Д-р Зорана Джинджича" 2. Секцията в Пирот, която бе отворена за първи път на първия тур, ще фунционира и за балотажа.

По време на първия тур на българските президентски избори секциите в Сърбия също бяха 7 на брой, но спрямо парламентарните избори през април са увеличени с две, тъй като пред единствената секция в Цариброд се образуваха тогава опашки и изборният ден бе удължен с решение на ЦИК.

Изборният ден днес започна в 07:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. сръбско време (21:00 ч. българско). В случай че след 20:00 ч. пред избирателната секция има негласували избиратели, изборният ден може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 ч. местно време. Желаещите да гласуват български граждани трябва да представят валиден български документ за самоличност. За тези, които не са предварително вписани в избирателния списък, е необходимо да бъде попълнена декларация по образец на място в избирателната секция, след което може да се пристъпи към гласуване.

На първия тур в Сърбия гласуваха общо 1578 български избиратели.

🗳️Гърция

Първите български граждани вече упражниха правото си на глас в гръцката столица Атина на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България. Изборният ден започна нормално и навреме в 07:00 часа местно и българско време.

В Атина са разкрити четири избирателни секции – две в сградата на българското посолство в квартал „Психико“, където се гласува с традиционна хартиена бюлетина и две в централната част на града, в района на площад „Караискаки“, където има машинен вот.

Общо 24 са избирателните секции на територията на Гърция, като броят им остава непроменен спрямо първия тур на президентските избори, проведен на 25 октомври. Освен в Атина българските граждани могат да гласуват и в Генералното консулство на България в Солун, както и в други населени места в континенталната част на страната и на гръцките острови.

На първия тур на президентските избори в Гърция правото си на глас упражниха общо 2202 български граждани, сочат обобщените данни на Централната избирателна комисия. Изборният ден се очаква да приключи в 20:00 часа местно време.

🗳️Франция

Всички 18 избирателни секции на територията на Франция отвориха навреме за втория тур на президентските избори. Три от тях се намират в Париж, а останалите са разположени в Ница и във всички по-големи градове в страната, предаде специалният пратеник на NOVA Петя Желева.

В Ница изборният ден започна при слаба активност, като до урните в първите часове отидоха едва трима души. Там избирателната комисия се помещава в популярно френско-българско училище, създадено и ръководено от наши сънародници. Първите гласували са били основно хора, бързащи за работа, или туристи, решили да упражнят вота си отрано.

На първия тур в страната беше регистриран сериозен спад на избирателната активност, като до урните отидоха с около 40 на сто по-малко българи в сравнение с президентския вот през 2021 г. Любопитен детайл е, че въпреки слабия интерес, гласувалите във Франция направиха категоричен избор още на първия тур, като една от кандидатпрезидентските двойки получи над 60 на сто от гласовете. Очаква се през днешния ден да стане ясно дали сънародниците ни ще проявят по-голям интерес към балотажа.

Вотът във Франция се провежда в условия на засилено напрежение в цялата страна и на фона на трети пореден уикенд на демонстрации. Вчера масови протести изкараха между 300 и 500 хиляди души по улиците на големите френски градове въпреки мобилизацията на над 70 000 полицаи и жандармеристи. Най-горещо беше в Париж, Марсилия, Тулуза и Лион. Демонстрациите прераснаха в ожесточени сблъсъци със силите на реда, при които бяха хвърляни коктейли „Молотов”, най-малко двама полицаи пострадаха, а повече от 500 души бяха арестувани.

Въпреки напрегнатата обстановка в страната, няма данни за засегнати български секции или нарушена организация на вота. Изборният ден протича спокойно и при спазване на необходимите мерки за сигурност. От дипломатическите мисии и секционните комисии уверяват, че организацията върви строго по план и призовават сънародниците ни спокойно да отидат до урните.

🗳️Италия

Спокойно и без организационни проблеми започна вторият тур на президентските избори за сънародниците ни в Италия. Секцията в Рим отвори врати точно в 07:00 ч. местно време, като в първите два часа гласуването вървеше при слаб интерес и до урните отидоха едва трима души, съобщи членът на СИК Иван Костов, предаде NOVA. От комисията очакват избирателната активност постепенно да се повиши около 10:00 ч. и в следобедните часове.

По думите на Костов българската общност на Апенините следи отблизо политическите процеси в родината и очаква с голямо вълнение избора на седмия президент на страната. „За нас е изключително важно да бъде избран достоен президент, с когото да се гордеем и който да ни представлява по най-добрия начин както в България, така и в Европа и пред света. Живеейки в Италия, виждаме разликата – бих искал българските политици да бъдат по-културни, да се държат по-добре с обикновения гражданин и да показват респект, какъвто виждаме от италианските управници”, коментира Костов. Той допълни, че годините на политическа нестабилност у нас са се отразили негативно и върху двустранните взаимоотношения между София и Рим.

Запитан какво е посланието му към бъдещия държавен глава, членът на СИК в Рим призова за край на разделението в обществото: „Бих му казал да бъде достоен президент на цялата нация, да обедини българския народ и да не бъде разединител. За нас зад граница е от ключово значение България да има истински обединител”.