Администрацията на Доналд Тръмп засилва натиска върху Русия за информация относно смъртта на руска лаборантка в института, специализиран в изследванията на чумата. Вашингтон се опитва да изясни обстоятелствата около случая и да оцени евентуалните рискове за общественото здраве, на фона на нежеланието на руските власти да предоставят подробности.

Смъртта на 28-годишната лаборантка в Иркутския научноизследователски институт за борба с чумата в Сибир е предизвикала тревога в американската администрация и е довела до засилени усилия за събиране на разузнавателна информация и подготовка за евентуална реакция, според няколко източници, запознати със ситуацията.

Отказът на Русия да предостави повече информация усложнява тези усилия и оставя американските власти без яснота за възможните по-широки рискове и за мерките, които биха могли да бъдат предприети за защита на САЩ.

Вашингтон е ескалирал искането си за информация, като е отправил официална дипломатическа нота, известна като демарш, съобщи пред CNN източник, запознат със ситуацията.

„Официално поискахме допълнителна информация от руското правителство“, заяви говорител на Държавния департамент. „Също така поддържаме официална комуникация с други страни по света, за да споделяме информация.“

„Русия е длъжна да споделя повече информация със света“, заяви по-рано във вторник държавният секретар Марко Рубио. „Може би случаят е по-сериозен, отколкото си мислехме. Не знаем. Но смятам, че би било безразсъдно на този етап, предвид ограничената информация, с която все още разполагаме, да правим спекулации.“

Американски представители са установили контакт с руското правителство още миналия петък, включително между здравни експерти на Държавния департамент и руското външно министерство. По думите на представител на администрацията комуникацията продължава.

Във вторник Рубио изрази надежда, че ограниченият обмен на информация „ще се промени през следващите няколко часа и дни“.

Президентът Доналд Тръмп заяви пред журналисти пред Белия дом във вторник следобед, че е „планирал разговор“ с руския президент Владимир Путин по въпроса „много скоро“. Той добави, че американските агенции вероятно ще разполагат с повече информация, която да представят.

Засега обаче САЩ са получили ограничено съдействие. Оскъдната информация, предоставена от Русия, е посрещната със скептицизъм от американски представители, които не са убедени, че руските власти са разкрили всички известни им обстоятелства, според хора, запознати със ситуацията.

Докато не получи повече информация чрез разузнавателни и дипломатически канали, американската администрация не планира мерки като ограничения за пътуване, насочени към предотвратяване на евентуално разпространение на заболяването, заяви американски представител.

САЩ и без това съветват гражданите си да не пътуват до Русия заради редица рискове, включително опасността от неправомерно задържане и продължаващата война в Украйна.

Сред ключовите въпроси, на които американските власти все още търсят отговор, е дали 28-годишната лаборантка, починала миналата седмица, е бил заразена с белодробна чума — тежка, но лечима инфекция — или с друго, неизвестно инфекциозно заболяване.

Служителите на института в Иркутск изследват и редица други опасни заболявания, сред които холера, антракс и бруцелоза, според информация на сайта на института.

Американските власти са поискали и информация дали причинителят на заболяването е бил модифициран по някакъв начин — процес, известен като „усилване на функцията“. Подобна информация би могла съществено да повлияе на оценката на риска и на евентуалната реакция на САЩ и други държави.

Рубио и други представители на администрацията на Тръмп публично омаловажиха непосредствената заплаха за американците, като подчертаха, че ситуацията се следи отблизо и че белодробната чума може да бъде лекувана с антибиотици.

Зад кулисите обаче в администрацията има сериозно безпокойство заради продължаващата липса на информация, твърдят източници, запознати със ситуацията.

Допълнителни въпроси пораждат предприетите от руските власти мерки, включително поставянето под карантина на болницата, в която е била лекувана лаборантката, според кмета на Шелеховски район. Близо 200 души са поставени под наблюдение, съобщи регионална информационна агенция.

„В момента не знаем много за това какво всъщност се е случило“, каза американски представител. „Но в едно нещо повечето от нас са сигурни: руснаците ще действат както китайците направиха с COVID. Няма да бъдат откровени.“

В понеделник Тръмп определи ситуацията като „голям проблем“ за Русия и допусна, че САЩ може да се наложи да окажат някаква форма на помощ.

В изявление говорител на Държавния департамент заяви, че няколко федерални агенции „следят отблизо фаталния случай на предполагаема белодробна чума“, но подчерта, че много от подробностите около него все още не са потвърдени.

„Насърчаваме руските власти да споделят точна информация бързо и открито“, заяви говорителят.

В дните след смъртта на лаборанта служители на Съвета за национална сигурност и Държавния департамент са ръководили усилията на администрацията за събиране на информация, установяване на случилото се и оценка на потенциалните рискове, съобщиха представители на администрацията и други източници.

В междуведомствените усилия са участвали и федерални здравни агенции, включително Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Администрацията за стратегическа готовност и реагиране.

Източник, запознат с действията на администрацията, заяви, че представители на Тръмп са се свързали и със Световната здравна организация (СЗО). Тръмп прекрати финансирането за организацията скоро след встъпването си в длъжност, но американското правителство продължава да поддържа комуникация с нея по въпроси, свързани с извънредни ситуации.

СЗО заяви в понеделник, че е в контакт с руските власти, за да провери подробностите около смъртта на лаборантката, макар че и организацията е получила малко информация.

„Ако не са прозрачни, ако не са отворени за независима отчетност, как е възможно да се доверим на Кремъл, че ни казва пълната и точна информация?“, заяви Лорънс Гостин, професор по глобално здравно право в Джорджтаунския университет, който е работил в тясно сътрудничество със СЗО.

„На пръв поглед очевидно е, че лабораторията е провеждала изключително високорискови изследвания и е използвала неадекватни мерки за биологична безопасност“, добави той.

Относително изолираното местоположение на института в Източна Русия, както и ограничената способност на белодробната чума да се разпространява бързо, дават на здравните експерти известна увереност, че евентуална непосредствена заплаха би могла да бъде овладяна.

Белодробната чума е бактериална инфекция, за разлика от силно заразния коронавирус, предизвикал пандемията през 2020 г. Макар чумата да може да бъде смъртоносна без лечение, съществуват ефективни и широко достъпни антибиотици.

Засега има малко признаци, че инцидентът ще доведе до нова глобална здравна криза. Случаят обаче отново подчертава трудностите при наблюдението и подготовката за потенциални биологични заплахи, заявиха американски представители и външни експерти.

Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ вероятно разполага с необходимите медицински запаси за реакция при конвенционална белодробна чума, смятат експерти. По-малко ясно е дали същите ресурси биха били достатъчни срещу модифицирана версия на причинителя или колко време би било необходимо за разработването на подходящо лечение.

Дженифър Нуцо, професор по епидемиология и директор на Центъра за пандемии към Училището по обществено здраве на Университета „Браун“, заяви, че случаят идва на фона на отслабени възможности за реакция в здравеопазването както в САЩ, така и в световен мащаб заради съкращения на финансирането и натрупването на други здравни кризи.

Способността на САЩ да реагират на нова заплаха за общественото здраве „е силно намалена“ на фона на усилията за овладяване на огнищата на морбили, заяви Нуцо.

„Говорим за много изтощена система. Боже, не дай си да наслагваме друг патоген към и без това трудната работа по борбата с морбили“, каза тя. „Това би било кошмар.“