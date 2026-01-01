Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова българското правителство да обяви пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна след поредната атака срещу търговски кораб край българското крайбрежие.

В последните часове стана ясно, че контейнеровоз е бил поразен при атака с дронове в прилежащото море край нос Калиакра, това потвърди и военният министър Димитър Стоянов. Разстоянието е било 21 мили от Шабла. Екипажът на атакувания кораб, плаващ под либерийски флаг CONTSHIP JET се евакуира на спасителни плотове.

Нова атака с три морски дрона в Черно море на 21 мили от Шабла

"Два морски дрона удариха контейнеровоз, пътуващ от Хайфа (Израел) за Констанца (Румъния). Ударът е нанесен в близост до българските държавни води в Черно море. Дадена е възможност на екипажа да се евакуира, след което корабът е торпилиран трети път и е потънал за минути. Всичко това се случва пред очите на местните жители в Шабленско", заяви Костадинов и показа видео, което по думите му е от местен жител.

"Показвам ви го, за да видите как изглежда войната - същата тази война, която ПП-ДБ, ГЕРБ, ДПС и Румен Радев ни убеждаваха как няма да ни засегне, защото НАТО щяло да ни пази", допълни той.

Костадин Костадинов заяви още, че партията му от години предупреждава за подобни рискове, но според него тези предупреждения не са били чути.

"Който сее ветрове, ще жъне бури. Възраждане от години предупреждаваше, но не бяхме чути. Не ни чуха и на последните избори в неделя. Ще продължаваме да правим каквото е нужно за защитата на нашето Отечество, но ако самият народ не иска да си помогне, ще бъдем безсилни", заключи той.