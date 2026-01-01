Впечатлен съм от г-жа Илияна Йотова – за първи път във вчерашния ден тя стана президент или започна да става президент, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

След като премиерът – президент (Румен Радев) забрани да направи Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), тя реши и го направи, каза още той.

„Правилна крачка – това да не се изтълкува като подкрепа към нея, на първия тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим, но правилна крачка. Много съм доволен“, допълни Пеевски.

Пеевски коментира и темата за мантинелите. „Отново министрите Иван Демерджиев, Иван Шишков и вицепремиерът Гълъб Донев ги укриват за техните далавери, които се извършват в момента в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрали“, мантинели без сертификати неясно как се възлагат", каза той и допълни, че „темата за мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани „Прогресивна България“ в това нещо със съветници на най-високо ниво, които в момента заемат високи позиции в Министерския съвет“.

Пеевски: Цените хвърчат, отидоха в Космоса, където Демерджиев трябва да отиде

Имаме екипи и наблюдаваме всяко министерство, нещата са чудовищни. Единственото, с което се занимават в момента управляващите, е да си пълнят касите, каза Пеевски.