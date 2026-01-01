Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна във вторник вечер в гръцката столица Атина, където ще бъде на официално посещение, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, предава Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров.

Рубио бе посрещнат на международното летище „Елефтериос Венизелос“ от гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис, в присъствието и на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

ЕРТ припомня, че посещението на американския държавен секретар е свързано с шестия кръг на Стратегическия диалог между Гърция и САЩ. В дневния ред на разговорите са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство между Атина и Вашингтон.

Основната част от програмата на посещението на Марко Рубио е днес. Той ще разговаря с министъра на външните работи Герапетритис, след което двамата се очаква да имат съвместно изявление за медиите. Американския държавен секретар ще се срещне и с премиера на страната Кириакос Мицотакис.

ЕРТ съобщи, че в програмата му е включено и посещение в посолството на САЩ в Атина за церемония по откриването на ново крило и обновената част на сградата. Заедно с гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас Рубио ще присъства и на подписването на меморандум за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на американския щат Флорида.

Пристигането на Рубио беше съпроводено от антивоенен протест в Атина и демонстрация против неговото посещение. По информация на ЕРТ в демонстрацията участваха синдикални организации, студентски сдружения и политически формации, които се обявиха срещу американската външна и военна политика.

БТА

Полицейското присъствие в гръцката столица е засилено заради посещението на американския държавен секретар. За днес гръцката полиция е въвела и временна забрана за публични събирания и демонстрации в определени части на центъра на Атина и в районите, свързани с програмата на Рубио, като мярката е мотивирана със съображения за сигурност.