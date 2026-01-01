Капани за улавяне и последващо преместване на мечките, които от седмици навлизат в девинското село Гьоврен, ще бъдат поставени в селото.

Това съобщи кметът на селото Снежана Чавдарова. Тя добави, че късно снощи в селото е пристигнал министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В срещата с местното население са участвали заместникът му проф. д-р Крум Неделков, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Екатерина Гаджева и началникът на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев.

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„Срещата беше позитивна. Разбрахме се да бъдат поставени капани за улавяне на мечките, след което животните да бъдат преместени на друго място. Имаме уверението на министъра, че нещата ще се случат“, каза още Чавдарова.

По думите ѝ капаните ще бъдат разположени на местата, откъдето се предполага, че мечките навлизат в селото. Все още има разминаване в информацията за броя им. Според горските служители животните са две, докато местните жители твърдят, че са три.

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Екатерина Гаджева каза, че късно снощи е извършена проверка, в която са участвали представители на различни институции.

„Разговаряхме с местното население и уверих хората, че освен Министерството на земеделието и храните, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова също следи случая отблизо. Обсъждат се различни решения и ще бъдат предприети всички законосъобразни мерки за разрешаване на проблема“, посочи Гаджева.

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Мечките започнаха да навлизат в Гьоврен от средата на септември, като жителите многократно подаваха сигнали за появата им в близост до домовете. При един от последните случаи бяха умъртвени 21 кокошки в стопански двор.

Бяха предприети и опити за прогонване на животните, но без резултат. Заместник-кметът на Девин Николай Юруков заяви пред БТА, че според него най-подходящото решение е мечките да бъдат уловени и преместени на друго място, за да се предотвратят нови инциденти.