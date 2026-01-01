Аржентинската суперзвезда Лионел Меси се сбогува с националния отбор по футбол, отбелязвайки последния си гол за родината. За футбола в Аржентина и по целия свят това отбелязва края на една цяла ера.
Във вторник вечер Меси записа своята 208-а и последна изява за Аржентина, вкарвайки своя 126-и и последен международен гол при победата на „албиселесте“ с 3:0 над Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес, съобщава Gong.bg.
В изключително емоционална атмосфера на препълнения стадион „Ел Монументал“, 39-годишният футболист безапелационно реализира дузпа в 71-вата минута, което предизвика бурни празненства както сред съотборниците му, така и по трибуните.
Преди това суперзвездата вече бе асистирал за попаденията на Николас Отаменди – който също изигра последния си мач за националния тим – и на младата надежда Нико Пас, сочен за основен наследник на емблематичната фланелка с номер 10.
„За мен беше изключителна гордост да нося тази фланелка“, обърна се Меси към феновете след последния съдийски сигнал. „Мога само да изразя своята благодарност... фактът, че повече няма да се върна, е бъде дълбоко болезнен.“
След края на двубоя зрелищно шоу с дронове изписа в небето над стадиона „Gracias, Leo!“ („Благодарим ти, Лео!“), а за финал дроновете оформиха профила на лицето на легендарния футболист.