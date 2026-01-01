Турция въвежда нови правила за международните платформи за резервация на хотели и апартаменти като Booking и Airbnb. Според тях те трябва да имат представител в самата държава, както и да плащат дигитален и туристически данък, съобщиха от Министерството на културата и туризма на Турция след одобрението на проекта на Закон за чуждестранните дигитални платформи за настаняване от депутатите в ресорната комисия в Меджлиса.

Регламентът предвижда комисионната, която получават от продажби в Турция, да бъде не повече от 17 процента. Отговорността за обявяване и плащане на данъците и таксите обаче ще бъде на хотелите и местата за настаняване, които се възползват от техните услуги.

"Изготвяме правна рамка, която цели защита на правата на потребителите, да проследява транзакциите и да защитава конкуренцията", коментира зам.-министърът на туризма на Турция Надир Алпарслан.

Към настоящия момент от Турция няма достъп до част от големите международни платформи за резервации като Booking. До забраната се стигна след дело през 2018 г. от Сдружението на туристическите агенции в Турция. В началото на годината отново беше заведено подобно дело. Този път заради липсата на регулации и нелоялната конкуренция Сдружението на туристическите агенции в Турция заведе дело и поиска забрана на достъпа до десет международни сайта, сред които са и сайтовете за отдаване на стаи и апартаменти Airbnb и Hotels.com.

Готвените промени предвиждат наред с плащането на данъци и такси дигиталните платформи за настаняване да имат за задължение да представят културата и туризма на Турция пред своите потребители.

Платформите ще имат право да извършват директни продажби само на места за настаняване с цел туризъм и самолетни билети. Другите туристически услуги ще се предлагат от туристическите агенции, а право да отдават коли под наем ще имат фирми, които са получили лиценз от Министерството на търговията на Турция.

Очаква се Законът да бъде гласуван в пленарната зала и да влезе в сила от 1 януари 2027 г.