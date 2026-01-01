За нарастващ брой финансови измами, при които мишена са държавни и обществени институции, сигнализират от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОД на МВР-Разград.

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Схемата е добре позната, но изключително коварна - измамниците изпращат имейли от името на реални контрагенти, като съобщават за промяна в банковата сметка, по която трябва да бъдат преведени средства.

В някои случаи извършителите използват имена, идентични или почти идентични с тези на действащи компании, с които фирмите и институциите обичайно работят. Така получателите на съобщенията лесно могат да бъдат заблудени, че информацията идва от техен реален партньор.

Последиците обаче могат да бъдат сериозни - загубите на потърпевшите достигат стотици хиляди евро. От полицията посочват, че служителите са установили извършителите, а част от финансовите средства вече са възстановени.

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От сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ съветват фирмите и служителите в държавни и обществени учреждения, които извършват плащания към контрагенти, да бъдат особено внимателни при получаване на имейли за промяна на банкови сметки.

При подобно съобщение информацията трябва да бъде проверена чрез директен контакт с контрагента, преди да бъде извършен какъвто и да е превод.