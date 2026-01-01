Източиха голяма сума пари от сметката на 54-годишен мъж от Русе, съобщиха от полицията.

Той е подал сигнал на 9 сеотември. Мъжът е заявил, че посетил клон на банка където има спестявания и потърсил съдействие от служителите, тъй като не можел да ползва мобилното си приложение.

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След като получил достъп установил, че от сметката му са направени без негово съгласие два превода от по 8960 евро в различни сметки на друга банка.

По случая е образувана преписка.