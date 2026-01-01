Константин Проданов от „Прогресивна България“ сигнализира за "гаражни оператори", които примамват с оферти за бързи кредити и в същото време се характеризират с тъмни стъкла, момчета в добра спортна форма с татуировки.

"Очевидно фирми, които оперират на ръба на Закона, доста често и извън него, които разчитат и на тактики на сплашване и извиване на ръце, има ръст на бързите кредити, на все повече българи им се налага да прибягват до такива фирми. Очевидно сегашната уредба не е адекватна", обясни той.

Проданов съобщи, че Министерството на икономиката е направило допълнителни предложения за подсилване на защитата за потребителите и изсветляване на сектора. По думите му това е сектор с огромна сива част, който се възползва от една вратичка на т.нар "франчайз оператори", фирма-която вече е получила лиценз го продава.