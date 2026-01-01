Полицията в Монтана издирва собственика на намерен велосипед.

Той се намира в сградата на управлението, но неговият притежател все още не е установен, съобщиха от ОД на МВР.

Всеки, който е претърпял кражба на велосипед в последните дни, разпознава вещта или разполага с информация за нейния законен притежател, може да се свърже с полицията.

Собственикът трябва да докаже владението си и да получи обратно превозното средство, след като представи документ за покупка - касова бележка, гаранционна карта или посочи специфични отличителни белези на колелото.

Гражданите могат да получат допълнителна информация и да разгледат велосипеда на адрес: Монтана, улица „Марин Дринов“ № 2.