Министърът на отбраната Димитър Стоянов, в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения, съобщи при откриването на пленарното заседание председателят на парламента Михаела Доцова.

Депутатите продължават с второто четене с промени в Закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние.