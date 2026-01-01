Предложените от властта промени в Закона за семейни помощи за деца поставиха въпроса кой всъщност има право на финансова подкрепа от държавата и какви условия трябва да изпълняват родителите, за да получават така наречените детски надбавки.

Родителите няма да връщат еднократни помощи заради 5 неизвинени отсъствия

Семейните помощи в България се предоставят при бременност, раждане и отглеждане на деца, като условията за тяхното отпускане са регламентирани в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.

Важно е да се отбележи, че не всички помощи са обвързани с доходите на родителите. За някои от тях се прилага доходен критерий, докато други се предоставят независимо от месечния доход на родителите.

Кои помощи зависят от доходите на семейството

Към момента доходите на семейството са от значение при три вида семейни помощи.

Това са еднократната помощ при бременност, месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година и месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

От 1 август 2026 г. средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца се изчислява по новите прагове, определени със Закона за държавния бюджет.

За еднократната помощ при бременност и месечната помощ за отглеждане на дете до една година доходът на член от семейството трябва да бъде до 466 евро. При месечните помощи за деца, известни като детски надбавки, пълният размер се отпуска, когато средномесечният доход на член от семейството е до 415 евро.

Ако доходът е между 415,01 и 466 евро, семейството може да получава 80% от пълния размер на помощта.

Доходът се изчислява за предходните 12 месеца преди месеца, в който е подадено заявлението.

Какъв е размерът на месечните помощи за деца

Месечните помощи по Закона за семейни помощи за деца се предоставят на семействата, които отговарят на доходния критерий и останалите законови условия.

Размерът на помощта е:

за едно дете – 25,57 евро;

за две деца – 56,25 евро;

за три деца – 84,37 евро;

за четири деца – 89,48 евро.

За всяко следващо дете се добавят 10,23 евро. За дете близнак месечната помощ е 38,35 евро.

Какви условия трябва да изпълняват родителите

Доходът на родителите не е единственото условие за получаване на месечни семейни помощи. В Закона има изисквания и по отношение на отглеждането и образованието на детето. Сред основните условия е детето да живее постоянно в страната и да не е настанено за отглеждане извън семейството, освен в случаите, предвидени в закона.

При децата в задължителна предучилищна и училищна възраст се следи и за посещаемостта в детската градина или училище. Тук се предвиждат едни от най-важните промени, одобрени в сряда от Министерския съвет.

Еднократна помощ за ученици

Според Закона за семейни помощи за деца помощта се отпуска на родител, осиновител, настойник или попечител, който отглежда детето, когато са изпълнени законовите условия.

За родителя не се изисква определен доход. Това означава, че помощта може да бъде получена и от семейство с високи доходи, ако са изпълнени останалите изисквания.

Основните условия са:

детето да е записано в 1., 2., 3. или 4. клас, съответно в 8. клас;

да е записано в училище в България;

заявлението да бъде подадено в установения срок – до 15 октомври на съответната учебна година;

детето да продължи обучението си през втория учебен срок;

помощта се предоставя еднократно за съответния клас.

Размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2026/2027 г. е 153,39 евро за всяко дете. Сумата се изплаща на два транша – по 76,70 евро. Помощта се предоставя без доходен критерий за учениците в първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

Какво се променя при неизвинените отсъствия

До момента, ако детето не е посещавало училище и е натрупало пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец, родителите трябва да възстановят получената еднократна помощ за съответния клас.

С предложените промени това ще отпадне. При пет неизвинени отсъствия помощта ще се спира само за месеца, в който са допуснати отсъствията, вместо за една година.

Промяна се предлага и при еднократната помощ за ученици. Родителите вече няма да трябва да връщат получената помощ за ученик при натрупани пет неизвинени отсъствия за месец.

Това се отнася за еднократната помощ, която се предоставя на учениците в първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

Кой може да подаде заявление

Семейните помощи се отпускат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на семейството. За получаването им се подава заявление-декларация по образец, като за различните видове помощи се изискват различни документи.

Агенцията за социално подпомагане посочва, че за всяка конкретна помощ са определени отделни условия, съобразени с нейното предназначение.

Затова родителите трябва да проверят не само дали отговарят на доходния критерий, но и дали изпълняват останалите изисквания – свързани с възрастта на детето, неговото образование, семейното положение и конкретния вид помощ.

Семейните помощи не са само за семейства с ниски доходи

Макар семейните помощи традиционно да се свързват с подкрепата за семейства с по-ниски доходи, законът предвижда и редица помощи, които се отпускат независимо от финансовото състояние на родителите. Такъв е случаят с помощта при раждане, подкрепата за ученици в определени класове, помощите за близнаци и някои от помощите за деца с увреждания.

Новите предложения на правителството запазват този принцип, като същевременно променят част от санкциите при неизвинени отсъствия.

Предстои предложените промени в Закона за семейни помощи за деца да преминат през законодателната процедура, преди да влязат в сила. Дотогава родителите могат да кандидатстват за семейни помощи при действащите към момента условия, като конкретните изисквания зависят от вида на помощта.