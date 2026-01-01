Министерският съвет предлага промени в Закона за семейни помощи за деца, с които се предвиждат облекчения за родителите и промени в условията за получаване и спиране на определени семейни помощи.

Целта на измененията е да се подкрепят семействата и да се избегнат прекомерни санкции при отсъствия на децата от училище, обясни социалният министър.

Отпада връщането на еднократните помощи при 5 неизвинени отсъствия

Една от основните промени е свързана с еднократните помощи за ученици. До момента, ако детето не е посещавало училище и е натрупало пет неизвинени отсъствия в рамките на месец, родителите трябваше да възстановят получената еднократна помощ за съответния клас.

Това се отнася за помощите, които се предоставят при постъпване в първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

„До момента, когато едно дете не е било на училище и има пет неизвинени отсъствия, еднократната помощ, която родителите са получавали за първи, втори, трети, четвърти и осми клас, трябваше да бъде върната. Отменихме тези изисквания“, заяви социалният министър.

По думите му санкцията е прекомерна спрямо характера на тази помощ.

Променя се и правилото за месечните помощи

Предвижда се промяна и при месечните семейни помощи за деца.

При настоящите правила, ако детето има пет неизвинени отсъствия, месечните помощи се спират за цяла година. С предложените изменения санкцията ще бъде ограничена само до месеца, в който са отчетени петте отсъствия.

Така при пет неизвинени отсъствия помощите няма да се прекратяват за период от една година, а ще бъдат спрени единствено за съответния месец.

Разширява се кръгът на лицата с право на семейни помощи

Промените предвиждат и разширяване на кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи.

Предвижда се бременни жени – чужди граждани, както и чужди граждани и семейства, получили закрила по Закона за убежището и бежанците, също да имат право на семейни помощи при определените в закона условия.

По думите на социалния министър към момента тези категории лица не получават семейни помощи за деца.

Предложените промени са насочени към по-адекватно прилагане на санкциите и към по-добра подкрепа за семействата, като същевременно се запазва механизмът за контрол върху посещаемостта на децата в образователната система.