Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) заявява, че Българският лекарски съюз (БЛС) не я е поканил за участие в преговорите по новия Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности, въпреки промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), приети през ноември 2025 г.

От БАПЗГ определят това като нарушение на законовите изисквания и предупреждават, че при повторно неспазване на закона ще потърсят правата си по съответния ред.

Какво предвижда законът

С промените в чл. 54 от ЗЗО, приети през ноември 2025 г., е предвидено в преговорите за дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, БЛС да кани за участие и представители на БАПЗГ.

Преговорите за новия НРД започнаха още през миналата година, но не приключиха с подписване на договор заради липсата на приет бюджет на НЗОК за 2026 г. След приемането на бюджета в края на юли преговорният процес между БЛС и НЗОК е подновен в началото на август.

От БАПЗГ посочват, че протоколите от проведените срещи са публикувани на сайта на БЛС, но до подписването на новия НРД на 9 септември асоциацията не е била поканена на нито една среща.

Според БАПЗГ пациентите остават без част от здравните грижи

От асоциацията заявяват, че липсата на участие в преговорите има отражение както върху професионалистите по здравни грижи, така и върху пациентите.

Според БАПЗГ и през следващата година семействата с новородени няма да имат възможност да получат безплатни здравни грижи за децата си в дома. От организацията посочват, че без такава възможност остават и пациенти с тежки хронични заболявания, включително онкологични и сърдечно-съдови заболявания, както и хора с диабет.

Асоциацията настоява и за защита на интересите на медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите, работещи в болничната помощ.

Няма да обжалват настоящия договор

От БАПЗГ заявяват, че имат право да обжалват новия НРД заради неспазването на чл. 54 от ЗЗО, но няма да предприемат такива действия.

Като причина посочват опасението, че това би могло да възпрепятства лечебните заведения и медицинските специалисти да получат повече средства за извършваните дейности, както и да лиши пациентите от възможността да се възползват от нови прегледи и терапии.

В същото време от асоциацията предупреждават, че при повторно неспазване на закона ще се възползват от правата си по законовия ред.

БАПЗГ настоява пред депутатите за нови промени в ЗЗО, с които организацията да стане пълноправен договорен партньор на НЗОК по отношение на дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

От асоциацията настояват и пред Министерството на здравеопазването за промени в Наредба №9, така че пакетът от здравни грижи, финансирани от НЗОК, да бъде разширен. Предложението включва освен грижи за новородени и техните семейства да бъдат обхванати и пациенти с тежки хронични заболявания.

От БАПЗГ подчертават, че според тях несъобразяването с тези искания ощетява както професионалистите по здравни грижи, така и българските пациенти.