Хванаха голямо количество наркотици при спецакция в Габрово, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Габрово

Акцията е проведена на 9 септември. Претърсена е къща на ул. „Тотьо Иванов“, обитавана от 40-годишен мъж, с множество криминални прояви и осъждан за престъпления, свързани с наркотични вещества.

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Иззети са 54 грама бяло кристално вещество и над 38 грама суха зелена листна маса - метамфетамин и марихуана.

ОД на МВР-Габрово

В дворното място са открити и четири растения от рода на конопа. Отделената от тях листна маса е с тегло 265 грама и при полевия наркотест също е реагирала на марихуана.

ОД на МВР-Габрово

ОД на МВР-Габрово

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.