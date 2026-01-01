Хванаха голямо количество наркотици при спецакция в Габрово, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Габрово
Акцията е проведена на 9 септември. Претърсена е къща на ул. „Тотьо Иванов“, обитавана от 40-годишен мъж, с множество криминални прояви и осъждан за престъпления, свързани с наркотични вещества.
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Иззети са 54 грама бяло кристално вещество и над 38 грама суха зелена листна маса - метамфетамин и марихуана.
ОД на МВР-Габрово
В дворното място са открити и четири растения от рода на конопа. Отделената от тях листна маса е с тегло 265 грама и при полевия наркотест също е реагирала на марихуана.
ОД на МВР-Габрово
ОД на МВР-Габрово
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.