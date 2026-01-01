Полицията разкри подробности за загиналия на 8 септември участник в състезанието по парапланеризъм в Сопот.

Сигналът е подаден във вторник в 15.14 ч. на тел.112. Съобщението било за това, че във връзка с провеждане на кръг от световен турнир по парапланеризъм в града, участник в състезанието е паднал в Стара планина, в района на хижа "Соколна".

Трагедия в Стара планина: загина участник в Световното по парапланеризъм у нас

По данни на представител на организаторите на състезанието парапланеристът е 40-годишен мъж, като тракерът, използван от него, е подал сигнал SOS pilot с координати. Предприети са спасителни действия от служители на Планинската спасителна служба в в Сопот и въздушна линейка.

Извършени са неколкократни облитания в района на местността с указаните координати, които не са дали резултат и местонахождението на участника не е установено.

В ход е операция по извозване на тялото на загиналия парапланерист в Стара планина

Предприети са издирвателни действия, в резултат на които мъжът е открит починал в труднодостъпна скалиста местност. Предвид трудността на терена, тялото на мъжа е изведено от спасители от ПСС-Сопот на следващия ден, 9 септември и транспортирано през планината до село Скобелево.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава.