В ход е операция по транспортиране на тялото на китайския парапланерист, който загина вчера в труднодостъпен планински район край връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Трагедия в Стара планина: загина участник в Световното по парапланеризъм у нас

На терен в планината към момента са 19 планински спасители, които участват в операцията. Тялото на мъжа е намерено в местността Курудере, посочиха от спасителната служба.

Сигналът за инцидента беше подаден на спешния телефон 112 вчера. Парапланеристът е паднал по време на състезание. За операцията съобщиха и от Министерството на отбраната. Екипаж от 24-а авиобаза Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването.