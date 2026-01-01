Парапланерист, участник в световното първенство, което се провежда у нас, загина в Стара планина, съобщи NOVA. Той е паднал в района на връх Голям Кадемлия. Информацията беше потвърдена от Планинската спасителна служба.

Тялото на спортиста е открито, като вероятно утре ще бъде направен опит да бъде свалено от планината. Други парапланеристи са забелязали, че запасният парашут на спортиста е бил отворен.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Планински спасител е достигнал на място около 15:12 ч.

По първоначална информация става дума за състезател, който е китайски гражданин и е паднал в района на хижа "Соколна".

За операцията съобщиха и от Министерството на отбраната. Екипаж от 24-а авиобаза Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването в труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина, информираха от министерството. Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата. Военнослужещите от Военновъздушните сили (ВВС) са се включили в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.