Двама мъже са задържани в Старозагорско след сигнали за насилие и заплахи срещу техните майки, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

На 9 септември в Първо РУ-Стара Загора е постъпил сигнал от 36-годишна жена, че същия ден в село Загоре 19-годишният ѝ син е отправял към нея обиди и закани. Младият мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 144, ал. 3, т. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Същия ден в Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство за друг случай на домашно насилие. Според подадената информация 32-годишен мъж е упражнил насилие над 54-годишната си майка в Казанлък.

Мъжът също е задържан за срок до 24 часа. Производството е образувано по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. с чл. 130, ал. 1 от НК.