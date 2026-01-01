На 10 септември, за почистване и профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в два участъка от път I-1 в област Видин, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 11 ч. до 12 ч. ще се извършват дейности при 34-и км, в района на село Срацимирово, a между 11:30 ч. и 13 ч. при 23-и км, в района на село Жеглица. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.