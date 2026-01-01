Володимир Зеленски и съпругата му Олена Зеленска
Володимир Зеленски и съпругата му Олена Зеленска / БТА

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на тридневно посещение в Канада, предаде Укринформ, позовавайки се на канцеларията на канадския премиер Марк Карни.

„Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска са на посещение в Канада от 9 до 11 септември. Посещението ще подчертае водещата роля на Канада в продължаващата подкрепа за Украйна и ще потвърди непоколебимия ни ангажимент към справедлив и траен мир“, се казва в съобщението.

Президентът и първата дама ще посетят събития в Калгари, Торонто и Норт Бей. „В рамките на посещението ще бъдат обсъдени общите приоритети на Канада и Украйна, включително задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката“, потвърдиха от канцеларията на канадския премиер.

По време на престоя си в Канада той ще участва и в заседание на канадското правителство.

За последен път Зеленски посети Канада през декември миналата година, на път за САЩ. Настоящият канадски премиер Марк Карни посети Украйна през август същата година.

Зеленски също така сформира украинска делегация, която да участва в преговорите с Канада по подготовката за сключването на Споразумение за партньорство за стогодишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

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Елена Инджева/БТА
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