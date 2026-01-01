Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на тридневно посещение в Канада, предаде Укринформ, позовавайки се на канцеларията на канадския премиер Марк Карни.
„Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска са на посещение в Канада от 9 до 11 септември. Посещението ще подчертае водещата роля на Канада в продължаващата подкрепа за Украйна и ще потвърди непоколебимия ни ангажимент към справедлив и траен мир“, се казва в съобщението.
🇨🇦🇺🇦 Zelensky: Arrived in Canada. Canada has been and remains one of our closest partners. We appreciate all the support of the Canadian people and the decisions that help Ukraine stand firm and protect our people.— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 10, 2026
Important meetings and agreements are planned that will… pic.twitter.com/4DvdOwHcIf
Президентът и първата дама ще посетят събития в Калгари, Торонто и Норт Бей. „В рамките на посещението ще бъдат обсъдени общите приоритети на Канада и Украйна, включително задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката“, потвърдиха от канцеларията на канадския премиер.
По време на престоя си в Канада той ще участва и в заседание на канадското правителство.
🇺🇦 🇨🇦President Volodymyr Zelenskyy and First Lady Olena Zelenska are in Canada for a three-day visit.— ZMiST (@ZMiST_Ua) September 10, 2026
The agenda includes events in several cities, a meeting with the Canadian government, and talks on defense, economic and energy cooperation between Ukraine and Canada, Prime… pic.twitter.com/POQOa9dsVV
За последен път Зеленски посети Канада през декември миналата година, на път за САЩ. Настоящият канадски премиер Марк Карни посети Украйна през август същата година.
Зеленски също така сформира украинска делегация, която да участва в преговорите с Канада по подготовката за сключването на Споразумение за партньорство за стогодишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни.