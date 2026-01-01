Тийнейджъри повредиха и надраскаха автомобили в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на улица „Александър Стамболийски“. След постъпил сигнал на 8 септември е започнало разследване, което е установило, че 16-годишен и 18-годишен, в съучастие, са повредили паркирани коли.

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Престъплението е извършено за периода от 4 до 8 септември. На кола са срязали предна гума и са надраскан преден капак, а на друг автомобил са надраскали задна врата.

Установява се точния размер на насените материални щети. 18-годишният е бил задържан. За случая е уведомена прокуратурата.