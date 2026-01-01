Министерският съвет прие Решение за промяна в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на проф. Петко Ненков Салчев като председател на Комисията по прозрачност е определен д-р Николай Вълов Трифонов.

Д-р Николай Вълов е лекар с над 30 години професионален опит в системата на здравеопазването и военно-медицинската служба. През професионалния си път е заемал последователно медицински и ръководни длъжности във Военномедицинска академия - София и в структури на военно-медицинската система.

От ноември 2024 г. д-р Вълов е началник на Центъра по професионално обучение към Военномедицинска академия - София. В периода 2013-2024 г. е началник на МБАЛ - Плевен към ВМА-София, където изпълнява ръководни и медицински функции.

В предходните години професионалният му път преминава през различни медицински длъжности във ВМА - София, СКС - София и военни формирования в София и Сливница.

Д-р Николай Вълов завършва медицина във Висшия медицински институт - София през 1992 г. През 2014 г. придобива специалност „Медицина на бедствените ситуации (катастрофите)“ в Медицински университет - София.

В професионалната си дейност е придобил опит в управлението на медицински структури, работата в екип и ръководенето на екипи, както и в действията и организацията на работа при извънредни ситуации.