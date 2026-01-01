Днес ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 30°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология хидрология (НИМХ).

В планините ще бъде слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

През следващите дни ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък ще са до 35°-36°.

През почивните дни се повишава вероятността над Западна и Централна България да се развива и по-мощна, купесто-дъждовна облачност и на места там да има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб до умерен. На изток ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще остане изток-югоизточен. Температурите в западната половина от страната ще се понижават; максималните в неделя ще бъдат в широки граници: от 21°-22° в Западна България до 30°-32° в Югоизточна.

В понеделник валежи и гръмотевични бури ще има на повече места из страната, с изключение на крайните северозападни и източните райони. Вятърът навсякъде ще се ориентира от северозапад и преобладаващите максимални температури ще са между 21° и 26°. Във вторник ще бъде сравнително хладно, с променлива, по-често значителна облачност. Превалявания ще има главно в източната половина от страната и планините.