Редовното пиене на чай и кафе при много висока температура увеличава риска от рак на хранопровода, показва британско проучване.

Според изследователите резултатите, получени от проучване на близо един милион души, са най-мащабните досега, които установяват подобна връзка.

При хората, които са пиели напитките си „много горещи“, рискът от развитие на рак на хранопровода е бил около три пъти по-висок в сравнение с тези, които предпочитали „топъл“ чай или кафе. Експерти обаче подчертават, че общият риск от заболяването остава нисък.

Много горещата течност може да увреди клетъчната обвивка на хранопровода, докато преминава към стомаха, пише Би Би Си.

Опасно горещи напитки

Проучването на Оксфордския университет, публикувано в International Journal of Cancer, определя всяка напитка с температура от 65 градуса по Целзий или повече като „много гореща“, което може да представлява риск.

Консумацията на шест или повече горещи напитки дневно също повишава риска, показват данните от 977 282 мъже и жени на средна възраст.

Макар че добавянето на мляко може леко да понижи температурата, чай или кафе с мляко все още може да бъде прекалено горещо, посочват изследователите.

Чаят, приготвен непосредствено след пълното завиране на водата в електрическата кана, е близо до температурата на кипене – 100 градуса по Целзий. След като бъде налят в чаша, температурата му спада до около 90–95 градуса.

Препоръката е да се изчакат няколко минути, преди напитката да бъде изпита, за да се охлади до по-безопасна температура.

От британската организация Cancer Research UK отбелязват, че е трудно да се определи точно колко време трябва да престои една гореща напитка, за да се охлади.

„Ако това ви притеснява, бихме препоръчали просто да изчакате, докато напитката стане комфортна за пиене, вместо да я консумирате, докато все още е много гореща“, заявиха от организацията.

Ръководителят на изследването д-р Керън Папие каза, че предишни проучвания в Южна Америка, където много хора пият много гореща билкова напитка, известна като мате, вече са показали подобна връзка между горещите напитки и рака на хранопровода.

„Необходими са обаче още изследвания, за да се установи точната температура на напитките, свързана с повишения риск“, допълни тя.

Отделно проучване сред 118 млади хора, които са дегустирали многократно различни видове черно кафе, показва, че повечето от тях са определяли напитките като прекалено горещи едва когато температурата им е достигала 70 градуса по Целзий или повече.

Според производител на чаши за кафе за из път идеалната температура за сервиране на кафе е между 49 и 60 градуса по Целзий.

Ако клиент поиска кафето да остане горещо за по-дълго време, то може да бъде сервирано при температура над 82 градуса, посочва компанията MTPak Coffee.

Общият риск остава малък

Изследователите изчисляват, че около един или два от всеки десет случая на рак на хранопровода биха могли да бъдат предотвратени, ако хората спрат да пият много горещи напитки.

Плоскоклетъчният рак на хранопровода е рядко заболяване, от което всяка година се разболяват няколко хиляди души. Във Великобритания вероятността човек да бъде диагностициран с този вид рак в рамките на живота си е около 1%.

Така че дори много горещите напитки да увеличават риска, вероятността човек да развие този вид рак остава ниска.

Съществуват и други фактори, като тютюнопушенето, които представляват значително по-голям риск за развитие на рак на хранопровода.

Фиона Осгън от Cancer Research UK, която е финансирала проучването, подчерта: „Най-важните начини за намаляване на риска от този вид рак са да не пушите и да ограничите употребата на алкохол“.

Симптомите на рак на хранопровода могат да включват киселини, лошо храносмилане или болка в гърлото и гърдите, както и загуба на тегло.