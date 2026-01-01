На 79-годишна възраст почина народният изпълнител Георги Гоцев. Тъжната вест съобщиха на фейсбук страницата на Община Троян.

"С прискърбие съобщаваме за кончината на македонския певец, творец и приятел на Троян, който със своя талант и творчество възпя нашия град и създаде специална връзка с троянци", пиша от общинската администрация.

С песните си той остави частица от своята душа сред нас, а Троян завинаги ще остане част от неговото творческо наследство. Отиде си един приятел на Троян, но остави след себе си песен, която времето няма да заличи, пишат още от общината.

Сред най-популярните му песни е „Прошки“, която се превръща в негова запазена марка. През годините Гоцев има множество сценични участия в България и чужбина, а песните му са част от репертоара на поколения почитатели на народната музика.