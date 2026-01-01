Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че евентуална забрана на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) няма да реши проблема с нарастващата подкрепа за партията.

„Можем отново и отново да разглеждаме този въпрос, но според мен това е много висока преграда“, заяви Мерц на пресконференция в Берлин.

Канцлерът подчерта, че не смята забраната на АзГ за решение на причините, поради които все повече германци гласуват за партията. Според него политическите сили в центъра трябва да се противопоставят на АзГ по политически път и да предложат убедителни решения на проблемите, които тревожат избирателите.

Изказването на Мерц идва на фона на силното представяне на АзГ на изборите в провинция Саксония-Анхалт, където партията получи около 44% от гласовете и се превърна в най-силната политическа сила.

Резултатът отново засили дебата за възможността да бъде започната процедура за забрана на партията. Поддръжниците на подобна стъпка смятат, че тя е необходима за защита на демократичния ред, докато критиците предупреждават за сериозни правни и политически рискове.

Мерц същевременно разкритикува позициите на АзГ по отношение на Европейския съюз и Русия. Според канцлера политиките на партията могат да застрашат икономическите интереси на Германия и мястото на страната в Европа.