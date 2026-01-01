Константин Проданов от „Прогресивна България“ сигнализира за "гаражни оператори", които примамват с оферти за бързи кредити и в същото време се характеризират с тъмни стъкла, момчета в добра спортна форма с татуировки.

"Очевидно фирми, които оперират на ръба на Закона, доста често и извън него, които разчитат и на тактики на сплашване и извиване на ръце, има ръст на бързите кредити, на все повече българи им се налага да прибягват до такива фирми. Очевидно сегашната уредба не е адекватна", обясни той.

Проданов съобщи, че Министерството на икономиката е направило допълнителни предложения за подсилване на защитата за потребителите и изсветляване на сектора. По думите му това е сектор с огромна сива част, който се възползва от една вратичка на т.нар "франчайз оператори", фирма-която вече е получила лиценз го продава. "Основният измерител за оскъпяването, който в момента е приложим - ГПР формулата, тя е с таван до 5 годишни лихви за забава, което е малко над 50% в момента. Той масово не работи за краткосрочни и малки по размер бързи кредити, поради което фирмите масово го заобикалят с незаконни анекси", обясни той. По думите му потребителите получават формално договора си, който е ограничен с таван от 50%, но плащат стотици, доста често и хиляди проценти върху реалната сума, която са получили.

Проданов обясни, че се заобикалят изискванията на ГПР-то с незаконни анекси към договорите, незаконни споразумения и допълнителни такси, но хората масово не си търсят правата в съда, въпреки че ако си ги потърсят - тези анекси падат. Той допълни, че 1 от 10 души би си потърсил правата, а останалите 9 не биха, защото не знаят или процедурата е дълга или не могат да си позволят съдебните разноски.

Проданов каза още, че ще внесат предложения между първо и второ четене, като едно от тях е за ограничаване отпускането на кредитите в тъмната част на денонощието. Ще бъде предложена допълнителна забрана за хора, които са осъждани за престъпления от общ характер да бъдат служители на фирмите за бързите кредити. Планира се да се забрани франчайз моделът, така че да не може да се използва от даден лиценз на други незаконни оператори.