Най-мащабното събитие у нас, вдъхновено от стрийт арт културата – Sofia Urban Art , организирано от Sofia Graffiti Tour , ще преобрази поредно ключово място в столицата на 26 и 27 септември. Локацията на седмото издание на фестивала е подлезът на бул. „П. Ю. Тодоров“ при пазар „Иван Вазов“. Международният фестивал за съвременно градско изкуство ще представи творчеството на 30 български и световни артисти, които ще преобразят стени с площ от 1000 кв. м. За първи път в София пристига толкова широк международен състав от художници от световна величина, чиито творби и послания ще оставят трайна следа в сърцето на столицата.

Рекорден е броят на гост-звездите от международната графити сцена, които ще творят рамо до рамо под мотото United in Colors. Акцент в седмото издание на фестивала е силата на изкуството по пътя към преодоляването на различията между хората. Художници от Великобритания, Нидерландия, Испания, Полша, Португалия, Дания, Индонезия, Северна Македония, Гърция и Германия ще работят едновременно на място и ще представят своите различни подходи към графитите, към калиграфията, илюстрацията и стенописа, като съвременни средства за изразяване.

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Всеки от тях носи различен визуален почерк и силни лични послания. Индонезиецът WD (Wild Drawing) е сред живите стрийт арт легенди. Той пристига в София, за да вземе участие в Sofia Urban Art и да вдъхнови публиката със своите мащабни, фотореалистични 3D графити и анаморфни илюзии, преплитащи източната и западната култура със силни социални и екологични послания. Британският художник Mr Cenz ще представи в България силно разпознаваемото си творчество, съчетавайки фотореализъм и абстрактен сюрреализъм, за да пресъздаде силата и ролята на жените, правейки ги по-видими. Датската графити легенда Bates съчетава старата нюйоркската школа с абстрактно изкуство, a творбите му могат да бъдат видяни в престижни галерии в Лос Анджелис, Ню Йорк, Париж и Берлин. Испанската графити сцена ще бъде представена от майсторите на 3D формите и реализма Ceser’87 и Saker , а от Нидерландия пристига Collin van der Sluijs - известен с поетичните си, комплексни стенописи, вдъхновени от красотата и силата природата. Визуално разнообразие във фестивала ще донесе сюрреалистичния илюстративен стил на португалеца Pedro Podre , вдъхновен от поп културата, комиксите и анимацията. Характерните анимираните женски образи на популярната полска художничка и тату артист Roza също ще оживеят на стените в подлеза при пазар „Иван Вазов“.

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Силни имена представят и българската графити сцена. Цялостната визуална концепция за фона на стените е поверена на Djo Venci – специалист в калиграфията и шрифтовия дизайн, който превръща традиционните букви в монументално изкуство. Към фестивала се включва Yeto (Иво Илиев) , чиито творби пренасят живописта в съвременния стенопис, чрез сюрреалистични и магически истории с многопластов смисъл. Българското участие се допълва от артистичното дуо RAGS (габровските художници Йордан Костов и Павел Църов), утвърдили се на уличната сцена както у нас, така и в чужбина, със своя характерен стил и динамични композиции. Пловдивският визуален артист Maque е популярно име в сферите на изобразителното изкуство, комиксите, татуировките, стрийт арта и графитите.

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Програмата предлага също и възможност за активно участие на публиката. Гостите могат да се включат в арт работилници, да изпробват собствените си умения в създаването на графити, да се насладят на качествена музикална селекция, да наблюдават танцови демонстрации, да участват в интерактивни игри и предизвикателства, подходящи за всички възрасти. Посетителите ще могат да се включат в търсенето на скрити градски съкровища и да разгледат изложението на авторски принтове в разнообразната мърч зона. За децата са предвидени различни творчески занимания, а в зелените площи около подлеза ще има места за почивка.. Достъпът до фестивала на 26 и 27 септември е безплатен.

Международния фестивал за съвременно градско изкуство Sofia Urban Art е организирано от културната платформа Sofia Graffiti Tour. Събитието е част от „Календара на културните събития“ на Столична община и е съфинансиранo от фондация „Лъчезар Цоцорков“. Осъществява се с институционалната подкрепа на Столична община – район „Триадица“, Посолството на Кралство Нидерландия в България, Посолството на Кралство Испания в България, Португалския културен и езиков център „Камойш София“, Полския институт в София, Посолство на Кралство Дания в България, Посолството на Великобритания в България и Посолство на Индонезия в България.