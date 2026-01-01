51-годишен мъж удари с юмрук в лицето полицай в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 9 септември е подаден сигнал за съседски скандал в село Черни връх.

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Изпратеният на място патрул се опитал да прекрати конфликта, при което мъжът е проявил агресия и нанесъл удар с юмрук в лицето на единия полицай, причинявайки му лека телесна повреда.

При последвалия опит да му бъдат поставени белезници, той е извадил нож. След като отказал да изпълни полицейското разпореждане, спрямо него са употребени физическа сила и помощни средства.

Извършителят е задържан и по случая се води разследване.