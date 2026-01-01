25-годишен молдовски гражданин се оказа водачът-беглец, който осуети полицейски проверки, блъсна патрулка, открадна автомобил и напусна пределите на страната, съобщиха от ОД на МВР.

Той е задържан на 7 септември на територията на Румъния. Припомняме, че в нощта срещу 5 септември е подаден сигнал за джип с чужда регистрация, чийто водач е осуетил проверка на "Гранична полиция" и има данни, че към момента се движи в посока Прохода на Републиката.

Незабавно са сформирани екипи, които са прихванали автомобила с навлизането му на територията на ОД на МВР-Велико Търново и са предприети необходимите действия за принудителното му спиране.

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Преустановено е било преминаването на случайни автомобили по трасето, с цел да се избегнат инциденти. Брандиран автомобил е препречил пътя му, в резултат на което е бил блъскан неколкократно и след като не е успял да го премести, водачът напуснал превозното средство и побягнал. Задържана е 30-годишната му спътничка, която е молдовска гражданка. Тя е разпитана пред съдия и е освободена.

Пострадали са двамата полицейски служители в блъснатия автомобил. И двамата са с леки телесни повреди. От проведените действия по разследването е изяснено, че след като е побягнал водачът е откраднал лек автомобил и с него е влязъл на територията на Румъния.

Благодарение на непрекъснатата и отлична координация между българските и румънски полицаи той е прихванат от румънските полицейски екипи и при опит да бъде спрян отново е изоставил автомобила и е побягнал.

На 7 септември, със съдействието на служители от няколко Областни дирекции на територията на България и румънските им колеги, е задържан. Установено е, че е на 25 години и е молдовски гражданин, криминално проявен за документни престъпления и трафик на хора.

Образувано е досъдебно производство - за умишлено причиняване на пътно транспортно произшествие със значителни материални щети, възпрепятстване на служебно лице да изпълни задълженията си по служба и кражба на автомобил. Работата по изясняване на престъпната му дейност продължава.