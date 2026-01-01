Полицията в Пловдив проверява случай на скандал между младежи, възникнал вчера в търговски център в центъра на града и ескалирал впоследствие навън.

Спорът между две групи започнал във вторник следобед в търговския център, а охраната извела едната навън.

След това тийнейджърите отново се срещнали отвън, при велоалеята на бул. "Руски", и продължили с вазимни обиди и саморазправа.

Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112 и на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведедни в районното полицейско управление.

В присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от Детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ.

От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е било горено със запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районна прокуратура.

Двама от младежите са се познавали предварително. В интернет между тях е имало заплахи. Те не членуват в органзации, които предполагат насилие и омраза, съобщиха по-късно на брифинг от полицията в Пловдив.