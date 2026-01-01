Август 2026 г. е бил най-топлият август, регистриран някога, и се изравнява с юли 2023 г. като най-топлия месец в историята на измерванията, съобщи европейската служба за климатични промени „Коперник“.

Средната глобална температура на повърхностния въздух през август е достигнала 16,96 градуса по Целзий – с 0,85 градуса над средната стойност за периода 1991–2020 г. Разликата с рекорда от юли 2023 г. е по-малка от 0,01 градуса.

Температурата през август е била 1,65 градуса по-висока от средната за прединдустриалния период 1850–1900 г. Това е първият месец от ноември 2025 г. насам, през който глобалната температура отново надхвърля прага от 1,5 градуса.

Учените подчертават, че временното преминаване над 1,5 градуса за отделен месец не означава, че дългосрочната цел от Парижкото споразумение вече е окончателно нарушена. Този праг се оценява на базата на многогодишни средни стойности.

Рекордните температури са били съпроводени и от необичайно топли океани. Средната температура на морската повърхност в незамръзващите части на световния океан е достигнала 21,07 градуса, което също е рекорд за август. На 24 и 25 август е отчетена и рекордна дневна стойност от 21,11 градуса.

Според „Коперник“ високите температури са свързани основно с продължаващото глобално затопляне, причинено от натрупването на парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива. Допълнителен фактор е и развиващият се феномен Ел Ниньо, който допринася за затоплянето на атмосферата и океаните.

Европа също преживя изключително горещо лято. Западната част на континента регистрира най-топлото лято в историята на измерванията, надминавайки предишния рекорд от 2003 г. Продължителните горещини бяха съпроводени от суша, ниски речни нива и тежки пожари в редица райони.

От началото на 2026 г. до края на август годината е втората най-топла в историята на измерванията, след 2024 г. Учените предупреждават, че засилването на Ел Ниньо през следващите месеци може да доведе до нови температурни рекорди.