Повече от 5000 смъртни случая, свързани с високите температури, са регистрирани в Испания между юни и август, показват данни на държавния здравен институт „Карлос III“.

Общо 5111 смъртни случая са свързани с горещините през изключително топлото европейско лято. Това е най-високият брой, откакто институтът започва да води подобна статистика през 2015 г., предаде АФП.

Предишният рекорд беше отчетен през същия период на 2022 г., когато жегите бяха свързани със смъртта на 4652 души.

Екстремните горещини се превръщат във все по-сериозна заплаха за общественото здраве в Европа, като Испания е сред най-силно засегнатите страни. Лятото на 2026 г. се очертава като едно от най-тежките по отношение на смъртността, свързана с високите температури.

Данните на испанския институт „Карлос III“ се изчисляват чрез системата за мониторинг на смъртността MoMo. Тя сравнява действителния брой смъртни случаи с очакваната смъртност според историческите данни и метеорологичните условия. Това означава, че посочените числа представляват статистическа оценка на смъртните случаи, при които високите температури вероятно са допринесли за фаталния изход, а не само случаи, при които официалната причина за смъртта е „топлинен удар“.

Жегата може да бъде особено опасна за възрастните хора и хората с хронични заболявания. Високите температури натоварват сърдечно-съдовата система, могат да доведат до дехидратация и да влошат вече съществуващи заболявания. Сред най-уязвимите групи са хората над 65 години, особено тези над 85 години.

Тази година Испания вече отчита рекордни стойности. В края на август оценките на системата MoMo надхвърлиха 5000 смъртни случая, свързани с екстремните температури, което надмина предишните рекорди.

Подобна е картината и в други части на Европа. Продължителните горещи вълни през лятото на 2026 г. доведоха до хиляди допълнителни смъртни случаи в Германия, Франция, Испания и други страни. Експерти свързват зачестяването и засилването на екстремните горещини с климатичните промени, които увеличават вероятността от продължителни периоди с необичайно високи температури.