Електронните здравно-профилактични карти на учениците затрудняват работата в някои училища и детски градини, където все още липсва необходимата техника или медицинските специалисти не използват пълноценно предоставеното оборудване. В същото време част от родителите се струпват пред кабинетите на личните лекари в началото на учебната година, макар че няма необходимост профилактичният преглед да бъде извършен непосредствено преди 15 септември.

Председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари във Варна д-р Николай Христов обясни пред БНТ, че родителите трябва да заведат детето си на профилактичен преглед веднъж през годината, но това може да стане по всяко време. След извършването му личният лекар въвежда необходимата информация в Националната здравно-информационна система.

Проблемите според него започват при достъпа до тази информация от страна на медицинските специалисти в училищата и детските градини. Данните трябва да достигнат до тях по електронен път, но на практика процесът все още е съпътстван от технически и административни затруднения.

По думите на д-р Христов на места учебни заведения все още не са оборудвани с компютри и електронни подписи, необходими за работата на медицинските специалисти. В същото време има и случаи, в които предоставената техника не се използва. Според него здравната администрация все още не е успяла да въведе достатъчно добра организация в целия процес.

Лекарят подчерта, че след като профилактичният преглед бъде извършен и данните бъдат въведени коректно в Националната здравно-информационна система, няма основание личният лекар да бъде търсен за разпечатване на картата. Той посочи, че общопрактикуващите лекари имат достатъчно други задължения и не би трябвало да поемат административна работа, която не е тяхна.

Д-р Христов даде пример, че ако профилактичният преглед е направен още през март и е отразен в електронната система, детето не трябва да бъде водено повторно при личния лекар през септември.

Въпреки това в началото на учебната година част от родителите отново се насочват към лекарските кабинети. Според д-р Христов това е излишно натоварване и прегледите е по-добре да бъдат планирани предварително.

Той призова родителите да не се притесняват, ако на 15 септември електронната профилактична карта не е налична като разпечатан документ. Важното е прегледът да е извършен в рамките на годината и информацията за него да е въведена коректно в здравната система.