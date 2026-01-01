До 2050 г. половината от населението на света ще бъде късогледо. Според изследователи индиговата светлина може да се окаже обещаващ подход за лечение на късогледството. Учени са открили, че определена дължина на вълната от видимия светлинен спектър може да играе роля в предотвратяването на късогледството при тупаите - малки бозайници, наподобяващи катерици. Тези животни често се използват в научни изследвания, тъй като зрителната им система има интересни сходства с човешката.

В статия, публикувана в рецензираното списание „Cell Reports Medicine“, изследователите предупреждават за задаващ се „бум на късогледството“: до 2050 г. 4,8 млрд. души ще бъдат късогледи при 2,8 млрд. днес. Този ръст би бил свързан по-специално с ограничения достъп на голяма част от световното население до достъпни очила и офталмологични грижи. Затова превенцията остава най-добрата защита срещу този проблем на общественото здраве.

Късогледството обикновено се появява в детството и се развива през първите години от живота, когато лещите на очите растат. Много бебета се раждат с леко далекогледство. След това очите им постепенно се развиват, а способността за фокусиране се променя с растежа. С напредването на възрастта зениците реагират на различни стимули и достигат балансирана форма, позволяваща ясно виждане както наблизо, така и надалеч.

По неизвестни за науката причини при някои деца очите продължават да се удължават, което прави близките предмети ясни, но замъглява зрението на далечни разстояния. Тупаите, подобно на хората, също проявяват този механизъм.

В рамките на експеримента изследователите снабдили бозайниците с очила, чието едно стъкло предизвиквало късогледство, докато другото позволявало на окото да се развива нормално.

След това учените анализирали лещите на тупаите, за да установят кои дължини на светлинните вълни преминават през тях. При човешкото око границата за запазване на пълното зрение е около 400 нанометра. При тупаите тя се намира между 430 и 440 нанометра.

Това е зона от индиговата част на спектъра, разположена между виолетовото и синьото. За да проверят наблюденията си, учените изложили животните на допълнително количество индигова светлина.

„Допълнителното излагане на индигова светлина напълно потисна промяната в рефракцията в отговор на стъклото, предизвикващо късогледство, и доведе до очи, почти идентични с тези на контролните животни. Това също така елиминира прекомерното аксиално удължаване, предизвикано от късогледството“, заключават изследователите.

С други думи, индиговата светлина е позволила да бъде коригирано късогледството.

Откритието е обнадеждаващо, но трябва да се приема с известна предпазливост. Експериментът е проведен върху тупаи - бозайници, определяни като „почти примати“. Необходими са допълнителни изследвания, за да бъдат потвърдени резултатите при хора.

Надеждите все пак са насочени към решения, свързани с осветлението. „Индиговата светлина, която показва 100% ефективност при потискането на късогледството, е слабо представена в спектралното разпределение на флуоресцентните лампи и топлобелите LED светлини, които са основна част от осветителната индустрия“, заключават изследователите.

Това откритие може да открие ново направление за изследвания - дали промяната на светлинната среда, в която живеем, би могла в бъдеще да помогне за забавяне на развитието на късогледството?