Чужд гражданин е пострадал при катастрофа на главен път Е-79 между Кресна и Симитли.

Инцидентът е станал около 15:50 часа на 9 септември. 48-годишният водач на лек автомобил „Рено Клио“ е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал странично в товарен автомобил „Ман“, управляван от 43-годишен чужд гражданин.

При произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил, който е със спукана диафрагма. Той е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград.

На водача на товарния автомобил са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите са отрицателни.