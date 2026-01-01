Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември, предаде Асошиейтед Прес.

В речта си Тръмп зaложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва агенцията.

Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Други обаче се надяваха, че участието им в събитието ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурира в бюлетините.

„Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия“, заяви Тръмп. „Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред“, добави той

Тръмп каза, че ще изплати дивидент от по 5 000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември.

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ – и двете... благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ“, заяви той. „Единственото условие, което поставям, е, че дивидентът, който разпределяме, трябва да бъде изразходван в Съединените американски щати“, уточни Тръмп.

Конгресът – отчасти митинг, отчасти събитие за набиране на средства – се провежда в момент, когато републиканците се опитват да засилят ентусиазма на избирателите в последната фаза преди изборите въпреки икономическите тревоги на американците и недоволството им от войната в Иран, отбелязва АП. Значителна част от дневния ред на събитието беше изпълнена с атаки срещу демократите, които бяха описвани като комунисти, антиамериканци или дори привърженици на злото. Републиканците се нарекоха „алтернатива на здравия разум“ в борбата за запазване на контрола над Конгреса.

„Сигурен съм, че това ще се превърне в нещо обичайно през следващите години“, заяви Тръмп относно необичайния конгрес.

Американският президент също така каза, че САЩ може да нанесат удар по иранската планина Кух-е Коланг и призовава Техеран да прояви предпазливост.

„Забелязваме известна активност в (планината) Кирка. Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно“, заяви Тръмп.

САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

Тръмп заплашва да нанесе удари по планината поне от средата на юли.

Повишението на цените на петрола и бензина вследствие на американско-израелската война срещу Иран, която започна през февруари, се превърна в основен проблем за Тръмп и Републиканската партия в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Републиканците получиха и неочаквана подкрепа. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи в конгреса чрез видеообръщение.

„Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма“, заяви той.

Фетерман, който е в конфликт с ръководството на партията си, спомена стоманодобивната промишленост в своя щат и обеща да работи „заедно с президента Тръмп“.

Стените на баскетболната зала, където се провежда събитието, бяха покрити с плакати с лика на Тръмп, дори и в асансьорите. Мнозина от присъстващите носеха каубойски шапки и ботуши, а навсякъде се виждаха и шапки с надпис „Да направим Америка отново велика“, както и американски знамена.