Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) няма да допусне цената на природния газ през октомври да се повиши с повече от първоначално заявените от „Булгаргаз“ 5.96%. Това заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски по време на открито заседание, на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик за цената на газа през следващия месец.

Първоначално „Булгаргаз“ е предложил цена от 44.08 евро за мегаватчас, което е увеличение с близо 6% спрямо септември. Днес дружеството е актуализирало предложението си до 44.40 евро/MWh заради по-високата цена на природния газ на европейския хъб TTF.

Младеновски заяви, че ако „Булгаргаз“ не промени ценовата структура и поиска по-висока цена, КЕВР ще направи корекция в окончателното си решение.

„Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение над заявените 5.96% на цената на природния газ за месец октомври“, заяви председателят на КЕВР.

По думите му „Булгаргаз“ може да промени ценовия микс за октомври, като премахне по-скъпите количества природен газ, включени в първоначалното заявление. Така според регулатора може да бъде ограничен ефектът от поскъпването на борсата TTF и да бъде запазена първоначално предложената цена от 44.08 евро/MWh.

КЕВР се притеснява от цените през зимата

Според Младеновски актуалните цени на природния газ през настоящия регулаторен период са по-високи от прогнозите на КЕВР. Това има значение за топлофикационните дружества, тъй като природният газ формира около 70% от цената на услугата.

„Очертаващите се тенденции за цените на синьото гориво през зимата будят тревога. По тази причина не смятам, че още от този месец цената трябва да се увеличава над първоначално заявената“, каза председателят на КЕВР.

По време на заседанието членът на комисията Таско Ерменков постави въпроси към „Булгаргаз“ за очакваната динамика на цените през следващите месеци, както и за действията на дружеството с оглед на зимния сезон и очакваното увеличение на потреблението.

От „Булгаргаз“ посочиха, че разчитат натрупаните през летните месеци количества природен газ да имат смекчаващ ефект върху крайната цена.

В ценовия микс за октомври са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по договори с търговци, сключени след организиран търг. Не се предвижда добив на природен газ от газохранилището в Чирен.

Окончателното решение на КЕВР ще определи цената, по която „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия през октомври.